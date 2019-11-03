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Скандал вокруг храма: Галустян отмалчивается 

Рамблер 5 минут назад
Скандал вокруг храма: Галустян отмалчивается
Фото: РИА Новости
Михаил Галустян отказывается комментировать свою позицию в истории со скандалом в Екатеринбурге, где жители выступали против строительства храма на территории сквера, — пишет Телеграм-канал «Подъем».
«Подьем» приводит слова представительницы артиста Анастасии Джус.
«Михаил комментировать эту тему сейчас не будет»,
— ответила Джус на вопрос, предлагали ли Галустяну деньги за поддержку кампании по возведению церкви.
Галустян весной принял участие в молебне в поддержку строительства храма, который планировалось возвести на месте сквера в центре Екатеринбурга, — сообщает Lenta.ru.
Вместе с ним позицию властей города поддержали Сергей Безруков, Михаил Пореченков и другие известные артисты.
Как ранее писал «Рамблер», шоумен Сергей Светлаков озвучивал, что ему предлагали деньги за поддержку одной из противоборствующих сторон. Но Сергей отказался вообще выступать за кого-либо в этом конфликте.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Галустян , Михаил Пореченков , Сергей Светлаков , Lenta.ru , Екатеринбург
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