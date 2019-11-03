Скандал вокруг храма: Галустян отмалчивается

Михаил Галустян отказывается комментировать свою позицию в истории со скандалом в Екатеринбурге , где жители выступали против строительства храма на территории сквера, — пишет Телеграм-канал «Подъем».

«Подьем» приводит слова представительницы артиста Анастасии Джус.

«Михаил комментировать эту тему сейчас не будет»,

— ответила Джус на вопрос, предлагали ли Галустяну деньги за поддержку кампании по возведению церкви.

Галустян весной принял участие в молебне в поддержку строительства храма, который планировалось возвести на месте сквера в центре Екатеринбурга, — сообщает Lenta.ru.

Вместе с ним позицию властей города поддержали Сергей Безруков, Михаил Пореченков и другие известные артисты.