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«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю 

Рамблер 1 час назад
В гримерке, где готовились к концерту Ольга Бузова и ее сотрудники, заклинило замок, — сообщает 5 канал.
Видео этого происшествия певица выложила в своем инстаграме.
Видно, как кто-то из ее коллектива пытается отпереть дверь, но безрезультатно. Сама Ольга при этом комментирует случившееся на камеру, не забывая слегка кокетничать.
Сначала телезвезда начала ругаться но потом смешная сторона приключения взяла верх. Ольга хохочет и рассказывает, что с ее коллективом все время что-то происходит. То кто-то опоздает на самолет, то в гостинице отключат горячую воду.
«У меня голос звонкий, я отсюда смогу выступать, если что», — смеется Бузова.
Кто и как открыл дверь и освободил пленниц — осталось за кадром.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ольга Бузова, во время выступления в столичном гей-клубе, упала со сцены прямо на руки зрителям.
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова
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