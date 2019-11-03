«Выпила таблеточку»: Пугачева стало плохо в Минске

«Лежу на диванчике, выпила таблеточку»: Пугачева после концерта

Примадонна выступила с большим сольным концертом в Беларуси

20-тысячная «Минск-Арена» была заполнена зрителями, встречали гостью поклонники «на ура», — рассказала Teleprogramma.pro.

Певица не выступала в Минске уже десять лет. Выбор города для юбилейного концерта Пугачева объяснила тем, что всегда считала Беларусь родной страной

«Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец», — сказала она со сцены.

Зрители, не уставая, хлопали. Хиты, исполняемые Аллой, сопровождались овациями, одну из песен огромный стадион слушал стоя.

70-летняя певица честно отработала весь концерт. Было много живого звука. Видимо, Алла Борисовна настолько выложилась на сцене, что с последними музыкальными аккордами ее покинули и последние силы.

После окончания шоу зрители требовали народную любимицу вновь на сцену, петь «на бис», но звезда к публике уже не вышла.

Правда, Пугачева попросила микрофон, чтобы поблагодарить поклонников и объяснить, что она уже не в силах больше выступать.

«Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку», — прозвучал ее голос из-за кулис.

Инстаграм заполнен восторженными откликами поклонников.

«Наша любимая, Великая, самая-самая. Вчера были на вашем концерте в Минске, летели с Киева. Восторг от безграничного таланта! Браво!», «Алла Борисовна-спасибо за Счастье подаренное Минску, Вы чудо, Вы сказка, любим Вас».