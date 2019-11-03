«В России много дур»: муж Сябитовой снова женился

Брак телесвахи с продюсером Юрием Андреевым , продолжавшийся всего три года — с 2008-го по 2011-й, был особенно неудачным.

По словам телеведущей, она развелась потому, что экс-супруг стал пускать в ход кулаки, пишет РИА Новости.

Недавно подписчики заинтересовались, как обстоят дела у этого мужчины?

Сябитова рассказала, что стало с ее бывшим мужем-драчуном.

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!», — прокомментировала ситуацию Роза.

На ядовитые замечания некоторых фолловеров о том, что ведущая программы «Давай поженимся» сама никак не может устроить личную жизнь, Сябитова с юмором ответила:

«Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии».

Поклонники поддержали Сябитову за трезвый взгляд на жизнь и стойкость характера.