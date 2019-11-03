«В России много дур»: муж Сябитовой снова женился 

Брак телесвахи с продюсером Юрием Андреевым, продолжавшийся всего три года — с 2008-го по 2011-й, был особенно неудачным.
По словам телеведущей, она развелась потому, что экс-супруг стал пускать в ход кулаки, пишет РИА Новости.
Недавно подписчики заинтересовались, как обстоят дела у этого мужчины?
Сябитова рассказала, что стало с ее бывшим мужем-драчуном.
«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!», — прокомментировала ситуацию Роза.
На ядовитые замечания некоторых фолловеров о том, что ведущая программы «Давай поженимся» сама никак не может устроить личную жизнь, Сябитова с юмором ответила:
«Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии».
Поклонники поддержали Сябитову за трезвый взгляд на жизнь и стойкость характера.
«Такая молодец. Поэтому вам в жизни бог все дает, потому что вы к жизни относитесь так, как мы все. И к людям также! Поэтому вас все и любят и уважают».
Ранее «Рамблер» писал, что Роза Сябитова едва не утонула во время съемок, пытаясь прокатиться на вейкборде.
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