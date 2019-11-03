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«В России много дур»: муж Сябитовой снова женился 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
«В России много дур»: муж Сябитовой снова женился
Фото: Instagram
Брак телесвахи с продюсером Юрием Андреевым, продолжавшийся всего три года — с 2008-го по 2011-й, был особенно неудачным.
По словам телеведущей, она развелась потому, что экс-супруг стал пускать в ход кулаки, пишет РИА Новости.
Недавно подписчики заинтересовались, как обстоят дела у этого мужчины?
Сябитова рассказала, что стало с ее бывшим мужем-драчуном.
«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!», — прокомментировала ситуацию Роза.
На ядовитые замечания некоторых фолловеров о том, что ведущая программы «Давай поженимся» сама никак не может устроить личную жизнь, Сябитова с юмором ответила:
«Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии».
Поклонники поддержали Сябитову за трезвый взгляд на жизнь и стойкость характера.
«Такая молодец. Поэтому вам в жизни бог все дает, потому что вы к жизни относитесь так, как мы все. И к людям также! Поэтому вас все и любят и уважают».
Ранее «Рамблер» писал, что Роза Сябитова едва не утонула во время съемок, пытаясь прокатиться на вейкборде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Открываю секреты успешного знакомства. Секрет 1: Мужчина с момента знакомства с вами понимает практически мгновенно, будете ли вы ЕГО ЕДИНСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ. Если это ощущение у него не возникнет после двух-трех свиданий, оно не возникнет НИКОГДА. Рекомендация: Перестаньте объяснять и находить нелепые причины себе, почему ваш мужчина ведет себя странно. Ответ один: Вы не та женщина, с которой он хочет соединить свою судьбу. Бросьте его и не тратьте время!. Вы со мной согласны!? #розасябитова #советыотсябитовой #свахасябитова #сватовство #успешныезнакомства #мужчинаженщина

Публикация от  Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Видео дня. Преступники используют Хеллоуин для совершения преступлений
Комментарии5 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Юрий Андреев , РИА Новости
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