«Нет дыма без меня!» Собчак удивила странным снимком 

Красно-черные цвета, видимо, нежно любимы светской львицей. Равно как и бунтарская тематика с уклоном в чертовщинку.
Публика еще не отошла от впечатлений, которые оставил антураж свадьбы Собчак и Богомолова. И вот Ксения удивляет подписчиков инстаграма фотографией — сложносочиненной композицией.
Спецэффекты — красноватый «задымленный» фон, перевернутые красные же бочки и коробки, в центре — сама Собчак в черном кружевном платье и смешных молодежных ботинках в кругу дыма и с дымовой шашкой в руке.
Образ — то ли «Родина-мать», то ли «Статуя свободы», то ли еще какая героиня. Почти что на баррикадах и со знаменем в руке.
Позиции подписчиков разделились.
Многие удивлены и странным видом телеведущей и неловкой позой.
«Какое — то кровавое воскресение», «Ну скажите, почему ты меня так бесишь», «Где же вторая нога?»
Другие оценили и креатив и внешность героини.
«Такие темы пролетариата. Вам очень идет такой образ», Ну прям Родина-мать!» «Какая была бы роскошная фотка без этих антистильных вырвиглаз ботинок. Платье красивое».