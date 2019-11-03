«Нет дыма без меня!» Собчак удивила странным снимком

Красно-черные цвета, видимо, нежно любимы светской львицей. Равно как и бунтарская тематика с уклоном в чертовщинку.

Публика еще не отошла от впечатлений, которые оставил антураж свадьбы Собчак и Богомолова. И вот Ксения удивляет подписчиков инстаграма фотографией — сложносочиненной композицией.

Спецэффекты — красноватый «задымленный» фон, перевернутые красные же бочки и коробки, в центре — сама Собчак в черном кружевном платье и смешных молодежных ботинках в кругу дыма и с дымовой шашкой в руке.

Образ — то ли «Родина-мать», то ли «Статуя свободы», то ли еще какая героиня. Почти что на баррикадах и со знаменем в руке.

Позиции подписчиков разделились.

Многие удивлены и странным видом телеведущей и неловкой позой.

«Какое — то кровавое воскресение», «Ну скажите, почему ты меня так бесишь», «Где же вторая нога?»

Другие оценили и креатив и внешность героини.