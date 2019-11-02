«Мальчик в шортиках»: фото похудевшего Баскова

«Мальчик в шортиках»: появились фото похудевшего Баскова

Дело в том, что популярного певца сильно старили набранные с годами килограммы, да и здоровья они не добавляли.

Некогда стройный и подтянутый тенор превратился в щекастого крепыша.

Басков увлекся диетами, в том числе, и жесткими в формате монопитания, такими, которые специалисты не рекомендуют. Изменение режима и состава питания, безусловно, сыграли свою роль.

Но, видимо, все же основной шаг к возвращению былой стройности «золотой голос» страны сделал, всерьез увеличив физическую нагрузку.

На фотографиях в инстаграме помолодевшего артиста не узнать. Что в спортивной одежде, что в праздничном наряде Николай строен как кипарис, свеж и восхищает поклонников.