«Мальчик в шортиках»: фото похудевшего Баскова

Последнее время Николай Басков активно стремился похудеть.
Дело в том, что популярного певца сильно старили набранные с годами килограммы, да и здоровья они не добавляли.
Некогда стройный и подтянутый тенор превратился в щекастого крепыша.
Басков увлекся диетами, в том числе, и жесткими в формате монопитания, такими, которые специалисты не рекомендуют. Изменение режима и состава питания, безусловно, сыграли свою роль.
Но, видимо, все же основной шаг к возвращению былой стройности «золотой голос» страны сделал, всерьез увеличив физическую нагрузку.
На фотографиях в инстаграме помолодевшего артиста не узнать. Что в спортивной одежде, что в праздничном наряде Николай строен как кипарис, свеж и восхищает поклонников.
«Какой мужчина!», «Ух ты, как классно выглядите Николай», «Какой хороший мальчик в шортиках», — его микроблог заполонили восторженные комментарии.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Николай Басков рассказывал о первой встрече Максима Галкина и Аллы Пугачевой.