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Стало известно, чем закончилась история с фото Асмус на надгробии 

Рамблер 3 часа назад
История с фото Асмус на надгробии завершена
Фото: РИА Новости
Кристина Асмус не будет предъявлять претензии к фирме, разместившей ее фотографию на надгробном камне.
О ее решении сообщил адвокат Анатолий Кучерена. Кроме того, он отметил, что никакой компенсации актриса требовать не будет, — сообщают РИА Новости.
Фирма незамедлительно отреагировала, по словам адвоката, его клиентка получила «устные и письменные извинения».
Асмус и Кучерена пришли к выводу, что злого умысла у компании в этой истории не было, и ее работники имели «лишь намерение показать работу печатающего устройства».
Как сообщал «Рамблер», Кристина Асмус была неприятно удивлена, узнав, что на одном из надгробий, представленных на выставке ритуальных услуг «Некрополь», размещен ее портрет.
Видео дня. Преступники используют Хеллоуин для совершения преступлений
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена , РИА Новости
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