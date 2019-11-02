История с фото Асмус на надгробии завершена

Стало известно, чем закончилась история с фото Асмус на надгробии

Кристина Асмус не будет предъявлять претензии к фирме, разместившей ее фотографию на надгробном камне.

О ее решении сообщил адвокат Анатолий Кучерена . Кроме того, он отметил, что никакой компенсации актриса требовать не будет, — сообщают РИА Новости.

Фирма незамедлительно отреагировала, по словам адвоката, его клиентка получила «устные и письменные извинения».

Асмус и Кучерена пришли к выводу, что злого умысла у компании в этой истории не было, и ее работники имели «лишь намерение показать работу печатающего устройства».

Как сообщал «Рамблер», Кристина Асмус была неприятно удивлена, узнав, что на одном из надгробий, представленных на выставке ритуальных услуг «Некрополь», размещен ее портрет.