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«Бандиты стали приглашать»: Билан просто нарасхват 

Рамблер 39 минут назад
«Бандиты стали приглашать»: Билан просто нарасхват
Фото: РИА Новости
В последнее время популярность Димы Билана выросла еще больше. Правда, певец не уверен в том, доволен ли он расширением привычного круга своих поклонников.
Об этом он рассказал в эфире программы «Вечернего Урганта», — сообщают Dni.ru.
"А ты понимаешь, сколько у меня корпоративов появилось после этого? Я правду говорю. Меня какие-то бандиты стали приглашать. Какое-то количество поклонников у меня прибавилось после этого", — сказал Билан Ивану Урганту.
«После этого» — после истории с пьяным концертом в Самаре. Тогда Дмитрий вышел на сцену во время концерта на День города в нетрезвом виде.
Это было замечено, и сам певец потом честно признался, что перебрал коньяка.
Чтобы как-то загладить скандал, Билан уговорил администрацию города дать ему возможность выступить еще раз — конечно, бесплатно, и сделал благотворительные взносы в помощь детям Самары.
Исполнитель тогда много и активно извинялся — в том числе, в социальных сетях. В какой-то момент ему написала Алле Пугачева, предложив остановиться с просьбами о прощении, ибо «уничижение паче гордыни».
Артист вроде бы закрыл эту тему, но в эфире вечернего шоу вновь к ней возвратился, резюмировав, что получил урок на всю жизнь.
Как ранее писал «Рамблер», певец выступит с концертом в Нижнем Новгороде 3 ноября в рамках тура «Планета Билан».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Вечерний Ургант , Иван Ургант , Дима Билан , Дни.Ру
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