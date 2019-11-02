«Бандиты стали приглашать»: Билан просто нарасхват

В последнее время популярность Димы Билана выросла еще больше. Правда, певец не уверен в том, доволен ли он расширением привычного круга своих поклонников.

Об этом он рассказал в эфире программы «Вечернего Урганта», — сообщают Dni.ru.

"А ты понимаешь, сколько у меня корпоративов появилось после этого? Я правду говорю. Меня какие-то бандиты стали приглашать. Какое-то количество поклонников у меня прибавилось после этого", — сказал Билан Ивану Урганту.

«После этого» — после истории с пьяным концертом в Самаре. Тогда Дмитрий вышел на сцену во время концерта на День города в нетрезвом виде.

Это было замечено, и сам певец потом честно признался, что перебрал коньяка.

Чтобы как-то загладить скандал, Билан уговорил администрацию города дать ему возможность выступить еще раз — конечно, бесплатно, и сделал благотворительные взносы в помощь детям Самары.

Исполнитель тогда много и активно извинялся — в том числе, в социальных сетях. В какой-то момент ему написала Алле Пугачева, предложив остановиться с просьбами о прощении, ибо «уничижение паче гордыни».

Артист вроде бы закрыл эту тему, но в эфире вечернего шоу вновь к ней возвратился, резюмировав, что получил урок на всю жизнь.