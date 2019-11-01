Заворотнюк стало лучше после четвертой операции

Анастасия Заворотнюк показывает хорошую динамику после четвертой операции, проведенной в связи с диагностированной у нее опухолью мозга. Об этом со ссылкой на знакомых актрисы сообщает ИА «Экспресс-Новости».

Согласно имеющейся информации, Анастасия идет на поправку. Она проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. В Сеть даже просочился снимок Заворотнюк, плавающей в бассейне.

Родные Заворотнюк официальных заявлений о ее состоянии не делали.

При этом специалисты отмечают, что случаи выздоровления при глиобластоме составляют один к ста тысячам.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске

Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).