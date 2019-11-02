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«Даже не Мальвина»: поклонники безжалостны к Орбакайте 

Рамблер 23 минуты назад
«Даже не Мальвина»: поклонники осудили Орбакайте
Фото: РИА Новости
Поклонники певицы в шоке: звезда показалась в новом образе в своем инстаграме.
У Кристины прическа — каре до плеч, розовые тени, розовая губная помада и розовые волосы.
Фолловеры новшество раскритиковали. Они написали, что новый цвет волос очень старит певицу и вообще ей абсолютно не идет. И выразили надежду, что это все-таки только парик.
«Очень похожа на маму, я сразу и не узнала что это Кристина», «Жесть. Надеюсь, это парик», «Даже не Мальвина, а Пьеро. Цвет совсем не ваш!»
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему старший сын Кристины Орбакайте, Никита, вернулся из Америки в Россию.
Видео дня. Преступники используют Хеллоуин для совершения преступлений
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Соцсети , Кристина Орбакайте
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