«Даже не Мальвина»: поклонники осудили Орбакайте

«Даже не Мальвина»: поклонники безжалостны к Орбакайте

Поклонники певицы в шоке: звезда показалась в новом образе в своем инстаграме.

Кристины прическа — каре до плеч, розовые тени, розовая губная помада и розовые волосы.

Фолловеры новшество раскритиковали. Они написали, что новый цвет волос очень старит певицу и вообще ей абсолютно не идет. И выразили надежду, что это все-таки только парик.

«Очень похожа на маму, я сразу и не узнала что это Кристина», «Жесть. Надеюсь, это парик», «Даже не Мальвина, а Пьеро. Цвет совсем не ваш!»