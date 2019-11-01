На одном из надгробий на выставке «Некрополь» посетители заметили фото актрисы Кристины Асмус. После новостей об этом экспонат поспешно убрали, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, после того, как в 75-м павильоне на выставке «Некрополь» посетители заметили на одном из надгробий изображение актрисы Кристины Асмус, «организаторы начали путаться в показаниях» и сначала сказали, что это совпадение, и на фотографии совсем другой человек, отмечает Mash. Telegram-канал также привел видеозапись, на которой администратор выставки по имени Оксана признала появление на надгробии именно изображения Кристины Амус, и отметила, что это «была провокация». «Просто компания показывала действие станка. Изображение дал кто-то из съемочной группы», — отметила она. При этом специалист по имени Игорь заявил, что уже все убрали и принес «свои жесточайшие извинения». «Рамблер» писал, что ранее Кристина Асмус в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировала участие в откровенной сцене в фильме «Текст». По ее словам, «играть интим» нелегко, учитывая непростое отношение к таким сценам ее мужа, копика Гарика Харламова.
На выставке извинились за надгробие Кристины Асмус
Фото: РИА Новости
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Читайте также