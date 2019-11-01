Дочь опубликовала предсмертные фото Аллы Вебер 

Дочь фэшн-директора ЦУМа Екатерина разметила в Instagram матери снимок, который был сделан незадолго до смерти Аллы Вербер.
«Рамблер» писал, что о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Ей был 61 год. СМИ сообщили, что Вербер скончалась на курорте в Италии, причиной смерти был назван инфаркт.
Сегодня дочь фэшн-директора ЦУМа разместила снимок, на котором Алла Вебер сидит в окружении внуков.
«Мне сложно выразить словами все те эмоции, что я пережила, и что испытываю до сих пор. (…) Эта фотография была сделана в Бодруме, 28 июля. Мои дети и их любимая Бабушка», — написала Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также пообещала чаще публиковать посты в аккаунте Аллы Вербер, так как «есть столько красивых фотографий и ценных воспоминаний, которыми хочется поделиться».
При этом уже в своем аккаунте Instagram дочь Аллы Вербер объяснила причины своего молчания. По словам Екатерины, «несколько месяцев ей было сложно что-то опубликовать и поделиться своими мыслями».