Дочь опубликовала предсмертные фото Аллы Вебер

«Рамблер» писал, что о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Ей был 61 год. СМИ сообщили, что Вербер скончалась на курорте в Италии, причиной смерти был назван инфаркт.

Сегодня дочь фэшн-директора ЦУМа разместила снимок, на котором Алла Вебер сидит в окружении внуков.

«Мне сложно выразить словами все те эмоции, что я пережила, и что испытываю до сих пор. (…) Эта фотография была сделана в Бодруме, 28 июля. Мои дети и их любимая Бабушка», — написала Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также пообещала чаще публиковать посты в аккаунте Аллы Вербер, так как «есть столько красивых фотографий и ценных воспоминаний, которыми хочется поделиться».