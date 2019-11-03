Лепсу запретили приезжать в Латвию

«Посадите, если виноват»: Лепса не пускают в Латвию

«Не то чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват», — приводит слова певца РЕН ТВ.

У музыканта нет недвижимости в Латвии, но ранее с концертами туда он регулярно приезжал. Он заявил, что не понимает, почему из-за политических противостояний страдают музыканты и спортсмены.

Он считает, что обычные граждане страны, поклонники его творчества, тоже огорчатся, поскольку не смогут попасть на его концерт.

«При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то, если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь», — возмущается Лепс.

В 2013 году Лепс был внесен в черный список Минфина США