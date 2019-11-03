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«Посадите, если виноват»: Лепса не пускают в Латвию 

Рамблер + ещё 37 17 минут назад
Лепсу запретили приезжать в Латвию
Фото: РИА Новости
Григорий Лепс — очередная жертва санкций. Власти Латвии запретили ему въезд в страну.
«Не то чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват», — приводит слова певца РЕН ТВ.
У музыканта нет недвижимости в Латвии, но ранее с концертами туда он регулярно приезжал. Он заявил, что не понимает, почему из-за политических противостояний страдают музыканты и спортсмены.
Он считает, что обычные граждане страны, поклонники его творчества, тоже огорчатся, поскольку не смогут попасть на его концерт.
«При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то, если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь», — возмущается Лепс.
В 2013 году Лепс был внесен в черный список Минфина США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Григорий Лепс несколько раз предлагал Алле Пугачевой спеть вместе, но ей не подходили предложенные им песни.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Прибалтика , Григорий Лепс , Алла Пугачева , Казначейство США , РЕН ТВ , Латвия
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