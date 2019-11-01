Навка сделала заявление о болезни Заворотнюк

«Творческий коллектив компании «Navka Show» выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все средства, которые будут собраны от показа шоу «Аленький цветочек» 10 ноября направят в поддержку Анастасии Заворотнюк, «а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями».

«Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — заявила Татьяна Навка.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и якобы переведена в реабилитационный центр. При этом семья Анастасии Заворотнюк долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники в Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, опровергли информацию о том, что актриса находится в состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича и назвали часть новостей о ней — «отвратительной ложью».