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Навка сделала заявление о болезни Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка в официальном заявлении на сайте компании «Навка шоу» подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологического заболевания.
«Творческий коллектив компании «Navka Show» выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что все средства, которые будут собраны от показа шоу «Аленький цветочек» 10 ноября направят в поддержку Анастасии Заворотнюк, «а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями».
«Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — заявила Татьяна Навка.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и якобы переведена в реабилитационный центр. При этом семья Анастасии Заворотнюк долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники в Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, опровергли информацию о том, что актриса находится в состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича и назвали часть новостей о ней — «отвратительной ложью».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
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