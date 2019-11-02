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В Минске Примадонне к перрону подали Роллс-Ройс 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Минске Примадонне к перрону подали Роллс-Ройс
Фото: РИА Новости
Аллу Борисовну в столице Беларуси встречали с почестями.
Прямо у перрона железнодорожного вокзала суперзвезду встречали на Роллс-Ройсе, — сообщает Teleprogramma.pro.
В гостиницу Примадонну доставили на автомобиле представительского класса. Поселили гостью и всю ее команду в отеле рядом с Минск-ареной, где Пугачева выступит с большим сольным концертом.
Нужно сказать, что у минчан никакой критики роллс-ройс, поданный к поезду, не вызвал.
А вот аналогичная ситуация на Рижском вокзале в Москве была отмечена множеством негативных комментариев.
Алла Борисовна тогда проигнорировала хейтеров, но многие звезды поддержали певицу.
В том числе и ее экс-супруг Филипп Киркоров, заявивший, что уж кто-кто, а Пугачева заслуживает особых привилегий.
«Рамблер» ранее сообщал, что Максим Галкин, комментируя поездку Аллы Пугачевой в Минск, заявил о несомненной пользе социальных сетей. Он сказал, что всегда можно узнать, «куда поехала жена, во сколько и как добралась».
Видео дня. Преступники используют Хеллоуин для совершения преступлений
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Минск
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