В Минске Примадонне к перрону подали Роллс-Ройс

Аллу Борисовну в столице Беларуси встречали с почестями.

Прямо у перрона железнодорожного вокзала суперзвезду встречали на Роллс-Ройсе, — сообщает Teleprogramma.pro.

В гостиницу Примадонну доставили на автомобиле представительского класса. Поселили гостью и всю ее команду в отеле рядом с Минск-ареной, где Пугачева выступит с большим сольным концертом.

Нужно сказать, что у минчан никакой критики роллс-ройс, поданный к поезду, не вызвал.

А вот аналогичная ситуация на Рижском вокзале в Москве была отмечена множеством негативных комментариев.

Алла Борисовна тогда проигнорировала хейтеров, но многие звезды поддержали певицу.