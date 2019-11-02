Галкин посмеялся над разницей в возрасте с Пугачевой

Галкин посмеялся над собой, вспомнив разницу в возрасте с Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал забавную запись с программы «Лучше всех», которую, как известно, он ведет. В студии у него состоялся забавный диалог с одним из маленьких участников.

«Во сколько обычно дети появляются, в каком возрасте? У тебя, когда ребенок появится?» — спросил юморист ребенка. «У меня есть ребёнок», — неожиданно заявил мальчик. «Сколько ему лет?» — заинтересовался Галкин. «Ему один годик», — отметил ребенок под смех публики. «Может быть ребенок без жены? Жена нужна?» — продолжил задавать вопросы муж певицы Аллы Пугачевой.

Мальчик ответил, что оказывается и жена у него уже есть.

«Это Вероника. Ей тридцать лет», — сказал мальчик.

«Какая знакомая разница в возрасте», — посмеялся над собой юморист, вспомнив, что он на 27 лет младше Примадонны отечественной эстрады.

В конце ролика Галкин сказал, что мальчик все время пудрил ему мозги. Он вел речь о своем маленьком брате и маме.