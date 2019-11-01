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Мать «внебрачного сына» Цискаридзе попросила его уехать из РФ 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Мать «внебрачного сына» Цискаридзе попросила его уехать из РФ
Фото: ТАСС
«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов заявил «СтарХит», что мать добивается его отъезда из России, чтобы он не смог встретиться с предполагаемым отцом.
«Рамблер» писал, что 7 октября Акперов разместил в соцсети пост, в котором заявил, что является сыном Цискаридзе. Позднее Акперов рассказал СМИ, что его родство с Цискаридзе доказывают результаты теста ДНК, сделанного в начале 2000-х годов и уничтоженного его матерью. По словам Акперова, они с матерью поссорились после того, как он увидел результаты теста, однако несколько дней назад она связалась с ним.
«Она поставила меня перед фактом: сказала, что я должен улететь и отдохнуть. Это прозвучало очень странно с учетом того, что мы с ней в ссоре. Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов изданию.
Акперов высказал мнение, что таким образом его мама решила предотвратить встречу сына с Цискаридзе, который должен выступить в Москве.
«Я думал прийти в качестве зрителя. Кто знает, может, удалось бы с ним пообщаться. Я уже ездил в Санкт-Петербург, но мне не удалось к нему прорваться. Мама очень боится, что мне удастся поговорить с Цискаридзе», — пояснил Тимур Акперов.
В свою очередь Николай Цискаридзе пока никак не прокомментировал заявления Тимура Акперова.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Николай Цискаридзе , StarHit
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