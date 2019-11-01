Фигурист, муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев вышел к журналистам впервые с момента появления слухов о болезни актрисы. Об этом пишет «Комсомольская правда».
31 октября в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла «Руслан и Людмила», главные роли в котором исполняют Чернышев и Татьяна Навка.
Перед выступлением артисты мюзикла собрали пресс-конференцию в спортивном комплексе «Юбилейный», но Чернышева среди них не оказалось. Организаторы не были уверены, что фигурист появится перед прессой, но в конце мероприятия он все же вышел для общего фото с коллегами.
После короткой фотосессии он быстро покинул арену, чтобы его не успели перехватить журналисты.
Позже Навке задали вопрос о состоянии Чернышева.
«В каком смысле «как он себя чувствует»? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо», — ответила она.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, рассказали, что она сейчас действительно проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.