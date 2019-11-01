Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

31 октября в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла «Руслан и Людмила», главные роли в котором исполняют Чернышев и Татьяна Навка

Перед выступлением артисты мюзикла собрали пресс-конференцию в спортивном комплексе «Юбилейный», но Чернышева среди них не оказалось. Организаторы не были уверены, что фигурист появится перед прессой, но в конце мероприятия он все же вышел для общего фото с коллегами.

После короткой фотосессии он быстро покинул арену, чтобы его не успели перехватить журналисты.

Позже Навке задали вопрос о состоянии Чернышева.

«В каком смысле «как он себя чувствует»? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо», — ответила она.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.