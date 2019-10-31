Лолита сравнила мужа с «одноразовым удовольствием»

Певица Лолита , находящаяся в процессе развода с мужем Дмитрием Ивановым , отметила, что у нее есть список требований к будущему избраннику, среди которых состоятельность. Об этом артистка заявила «Собеседнику»

«Рамблер» писал, что 44-летний Дмитрий Иванов и 55-летняя Лолита Милявская поженились в 2010 году, а летом 2019 года объявили о расставании.

Лолита отметила, что ее не интересуют разговоры о ее предыдущих браках и все, что хотела, она уже сказала.

«Точку в отношениях я поставила давно. Этого брака нет. И я не собираюсь говорить на эту тему. Для меня это прошлое и закрытая дверь», — подчеркнула она.

При этом, по словам певицы, она открыта для новых отношений, однако «всем, кто зарабатывает меньше ее, не стоит и подходить».

«Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!» — подчеркнула Лолита.

Она также отметила, что «мужик должен содержать семью и тратить деньги на женщину».

«И конечно, он должен состояться во всех смыслах: быть без комплексов, без заниженной самооценки. Это очень важно для семейной жизни. Надеюсь, такой появится. Но я не собираюсь никого искать», — заявила певица.

Ранее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения. При этом Иванов опроверг информацию о том, что дарил любовнице подарки на деньги Лолиты.