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Лолита сравнила мужа с «одноразовым удовольствием» 

Рамблер 7 часов назад
Лолита сравнила мужа с «одноразовым удовольствием»
Фото: РИА Новости
Певица Лолита, находящаяся в процессе развода с мужем Дмитрием Ивановым, отметила, что у нее есть список требований к будущему избраннику, среди которых состоятельность. Об этом артистка заявила «Собеседнику».
«Рамблер» писал, что 44-летний Дмитрий Иванов и 55-летняя Лолита Милявская поженились в 2010 году, а летом 2019 года объявили о расставании.
Лолита отметила, что ее не интересуют разговоры о ее предыдущих браках и все, что хотела, она уже сказала.
«Точку в отношениях я поставила давно. Этого брака нет. И я не собираюсь говорить на эту тему. Для меня это прошлое и закрытая дверь», — подчеркнула она.
При этом, по словам певицы, она открыта для новых отношений, однако «всем, кто зарабатывает меньше ее, не стоит и подходить».
«Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!» — подчеркнула Лолита.
Она также отметила, что «мужик должен содержать семью и тратить деньги на женщину».
«И конечно, он должен состояться во всех смыслах: быть без комплексов, без заниженной самооценки. Это очень важно для семейной жизни. Надеюсь, такой появится. Но я не собираюсь никого искать», — заявила певица.
Ранее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения. При этом Иванов опроверг информацию о том, что дарил любовнице подарки на деньги Лолиты.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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