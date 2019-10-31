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Наргиз опровергла слухи о судебной тяжбе с Фадеевым 

Рамблер 7 часов назад
Наргиз опровергла слухи о судебной тяжбе с Фадеевым
Фото: РИА Новости
Певица Наргиз Закирова заявила в своем Instagram, что не судится с продюсером Максимом Фадеевым, от которого ушла летом.
Как сообщал «Рамблер», Максим Фадеев заявил 30 октября, что уволил артистов своего лейбла Malfa. По словам продюсера, контент был отдан в безвозмездное пользование всем музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.
«К сведению рьяно интересующихся журналистов и поклонников сообщаю, что 10го августа 2019го года, мой контракт официально расторгнут и никаких судебных тяжб с покинутым мной лейблом, лично я, не имею», — написала Наргиз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Певица также попросила «разрешения откланяться, в связи с тщательной подготовкой к ее главному празднеству года».
«Ведь Духов умерших, подобает встречать со всеми почестями и привилегиями. А вы, мои шаловливые чертята, подготовили ли правильно ваш алтарь?» — поинтересовалась у поклонников она.
В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили артистку за информацию и поинтересовались, вернули ли ей права на композиции, которых она лилась после ухода от Фадеева.
«Нет конечно», — ответила Наргиз.
Ранее представитель певицы заявлял «СтарХиту», что после расторжения контракта бывшие промоутеры «и им подобные» пытаются испортить репутацию Наргиз, распространяя слухи. В свою очередь Наргиз заявила, что провела в октябре очень успешный тур, а слухи о том, что она была пьяна на концерте Уссурийске, распространяются с подачи ее бывшего продюсера — Максима Фадеева.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наргиз Закирова , StarHit
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