Наргиз опровергла слухи о судебной тяжбе с Фадеевым

Как сообщал «Рамблер», Максим Фадеев заявил 30 октября, что уволил артистов своего лейбла Malfa. По словам продюсера, контент был отдан в безвозмездное пользование всем музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.

«К сведению рьяно интересующихся журналистов и поклонников сообщаю, что 10го августа 2019го года, мой контракт официально расторгнут и никаких судебных тяжб с покинутым мной лейблом, лично я, не имею», — написала Наргиз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица также попросила «разрешения откланяться, в связи с тщательной подготовкой к ее главному празднеству года».

«Ведь Духов умерших, подобает встречать со всеми почестями и привилегиями. А вы, мои шаловливые чертята, подготовили ли правильно ваш алтарь?» — поинтересовалась у поклонников она.

В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили артистку за информацию и поинтересовались, вернули ли ей права на композиции, которых она лилась после ухода от Фадеева.

«Нет конечно», — ответила Наргиз.