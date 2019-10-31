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«Был холодок»: Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко 

Рамблер 8 часов назад
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
По данным издания, проект 30 октября представили его продюсер Ксения Собчак и главная героиня Яна Рудковская.
«Изначально мы хотели сделать проект, как про Кардашьян (популярное в США реалити-шоу «Семейство Кардашян». — Прим.ред.), но в процессе работы поняли, что у нас получается не шоу, а съемки реальной жизни. У Кардашьян были сценарии, планы, у нас — чистая жизнь», — подчеркнула Рудковская.
По ее словам, изначально Евгений Плющенко отказался участвовать в съемках и уехал вместе с их общим сыном — Сашей — в деревню, где парился в бане и кормил свиней. Однако затем паре удалось помириться.
«Мы настолько любим друг друга, что все проблемные моменты мы проходим достойно. Реалити нас поссорило, между нами был холодок. Но позже реалити нас сблизило. Я удивилась тому, как Женя повел себя», — призналась Яна Рудковская.
«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, в котором отметила, что очень хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет. При этом, по словам продюсера, она пока не рассматривает суррогатное материнство, так как муж против.
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Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко
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