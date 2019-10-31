«Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей

Не успело остыть вчерашнее обсуждение темы пенсий в России от Сергея Шнурова , как сегодня поэт вновь взялся за перо. На этот раз досталось системе здравоохранения в нашей стране. Свое новое стихотворение певец проиллюстрировал скриншотом статьи, в которой говорится о массовом сокращении врачей в России. View this post on Instagram

В своем новом произведении шоумен высмеивает народную медицину, жалуется на отсутствие врачей в селах и недоступность важных медикаментов. По его словам, из основных лекарств у нас остаются бинт и йод, а крахом здравоохранения все не ограничится, после него учителя начнут покидать школы, а лечиться мы будем лишь молитвами.

"От менингита заячьей лапой

Протри головку три разá.

Умолкли в сёлах эскулапы.

Рецепт шаман всем рассказал.

Пусть надрываются коменты, —

«Подвёл какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?»

Лекарство многим только снится,

Но это, братцы, лишь цветочки"

Музыкант посвятил стихотворение российским пенсиям и заметил, что денег нам хватит только на лекарства и продукты.