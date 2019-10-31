Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей
Фото: ЗОЛОТО ОЛЕГ/АРХИВ "КП"
Не успело остыть вчерашнее обсуждение темы пенсий в России от Сергея Шнурова, как сегодня поэт вновь взялся за перо. На этот раз досталось системе здравоохранения в нашей стране. Свое новое стихотворение певец проиллюстрировал скриншотом статьи, в которой говорится о массовом сокращении врачей в России. View this post on Instagram
Ver essa foto no Instagram

От менингита заячьей лапой Протри головку три разá. Умолкли в сёлах эскулапы. Рецепт шаман всем рассказал. Пусть надрываются коменты, — «Подвёл какой нам идиот, Под санкции медикаменты, Оставив только бинт и йод?» Лекарство многим только снится, Но это, братцы, лишь цветочки. Сперва закроются больницы, И доведённые до точки, Затем уйдут из школ кто в бога Не верил. Физики, допустим. Под крик — туда им и дорога. В Китай уедут, в захолустье. И заживим тогда мы, братцы Духовно, как святой Агриппа. Молитвой с бесом будем драться, Его считали раньше гриппом.

Uma publicação compartilhada por  Shnurov Sergey (@shnurovs) em 

В своем новом произведении шоумен высмеивает народную медицину, жалуется на отсутствие врачей в селах и недоступность важных медикаментов. По его словам, из основных лекарств у нас остаются бинт и йод, а крахом здравоохранения все не ограничится, после него учителя начнут покидать школы, а лечиться мы будем лишь молитвами.
"От менингита заячьей лапой
Протри головку три разá.
Умолкли в сёлах эскулапы.
Рецепт шаман всем рассказал.
Пусть надрываются коменты, —
«Подвёл какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?»
Лекарство многим только снится,
Но это, братцы, лишь цветочки"
Музыкант посвятил стихотворение российским пенсиям и заметил, что денег нам хватит только на лекарства и продукты.
26 февраля исполнитель неожиданно вступил в комитет Госдумы по культуре. В конце марта этого года Сергей Шнуров заявил, что Ксении Собчак, зарабатывает на рекламе в Instagram гораздо меньше, чем он.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Teleprogramma.pro: последние новости
В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда Родные Заворотнюк шесть дней не выходят на связь Родные Заворотнюк шесть дней не выходят на связь Вдова Кобзона намерена через суд вернуть многомиллионный долг мужа Вдова Кобзона намерена через суд вернуть многомиллионный долг мужа
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 272
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 10
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму 203
«Только в РФ»: Перевозка Су-34 по дороге удивила США
«Только в РФ»: Перевозка Су-34 по дороге удивила США 1
Защита квартир и тахографы: что изменится с 1 ноября
Защита квартир и тахографы: что изменится с 1 ноября 1
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение