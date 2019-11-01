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Джигурда вызвал Малахова на бой 

Рамблер + ещё 10 20 минут назад
Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину». Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram.
По словам Джигурды, он готов к бою на боксёрском ринге.
«Я, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хэллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от неё откажется!» — написал шоумен (орфография и пунктуация автора сохранены).
Никита Джигурда, по данным Teleprogramma.pro, вызвал Малахова на поединок и в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Поводом, по словам шоумена, послужила нашумевшая передача телеведущего об эскорте, где, в частности, упоминались имена актрис Натальи Рудовой и Настасьи Самбурской.
«Хочу защитить честь Рудовой, Самбурской. Кроме того, я помню, как он подставил нас с Мариной Анисиной, из-за чего она стала бесплодной», — сказал актер.
«Рамблер» писал, что ранее Никита Джигурда запретил жене желать ЭКО. Шоумен рассказал «Пятому каналу», что очень хочет еще одного ребенка, однако из-за срыва беременности на раннем сроке у Марины Анисиной естественным путем зачать не получается. При этом к процедуре ЭКО они прибегать не хотят, учитывая рак мозга у певицы Жанны Фриске и болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, подчеркнул Джигурда.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Комментарии7 
Теги:
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Андрей Малахов , Марина Анисина , Настасья Самбурская , Русское Радио
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