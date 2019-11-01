Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова

Джигурда вызвал Малахова на бой

По словам Джигурды, он готов к бою на боксёрском ринге.

«Я, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хэллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от неё откажется!» — написал шоумен (орфография и пунктуация автора сохранены).

Никита Джигурда, по данным Teleprogramma.pro , вызвал Малахова на поединок и в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Поводом, по словам шоумена, послужила нашумевшая передача телеведущего об эскорте, где, в частности, упоминались имена актрис Натальи Рудовой и Настасьи Самбурской

«Хочу защитить честь Рудовой, Самбурской. Кроме того, я помню, как он подставил нас с Мариной Анисиной, из-за чего она стала бесплодной», — сказал актер.