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«Помои на бывшего»: Миро осудила Лолиту за вынос сора из избы после развода 

Teleprogramma.pro + ещё 2 55 минут назад
Лолиту осудили за вынос сора из избы
Фото: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Известный блогер Лена Миро вновь раскритиковала певицу, сказав, что порывает все отношения с подругами, которые публично осуждают бывших мужей.
После развода Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым прошло уже немало времени. Однако она до сих пор продолжает время от времени комментировать свою жизнь с бывшим супругом. Эту тему не могла обойти стороной известный блогер Лена Миро.
Лолита Милявская. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ В своей заметке она кратко пересказала историю взаимоотношений Милявской и фитнес-инструктора, который завел отношения с молодой женщиной из Белоруссии. Миро обращает внимание на разницу в поведении бывших супругов. По ее словам, Лолита «обиженным слоном трубит» о предательстве экс-мужа. В то же время сам Дмитрий предпочитает не распространяться о причинах расставания. больше по теме Лолита Милявская объяснила, почему ей не нужен мужПевица продемонстрировала на видео в соцсети необычный подарок. Позицию Иванова Лена считает правильной. Она утверждает, что не стоит выносить сор из избы. «Интеллигентные люди так не разводятся», — заявила блогер. Она отметила, что разорвала отношения с подругами, которые нелестно отзывались о бывших мужьях.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Борис Кудрявов , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Лена Миро
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