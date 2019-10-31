Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фадеев сравнил предавшего его Олега Майами с Чикатило 

Teleprogramma.pro + ещё 4 12 часов назад
Фадеев сравнил Олега Майами с Чикатило
Фото: YOUTUBE-ШОУ «АЛЕНА, БЛИН!», СТОП-КАДР
Максим Фадеев в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что многих брал в свой лейбл MALFA из жалости. Так произошло с Наргиз, которая долго просила его приюта, а также с Олегом Майами.
«На «Доме-2» он сломал себе шею, мне стало жаль этого парня, и я его взял», — рассказал продюсер.
В итоге артист «предал его», пустившись в публичные оскорбления, поддержав Наргиз. Произошло это в тот момент, когда Фадеев пытался вылечить свое больное сердце и практически отпустил бразды правления в лейбле. Продюсер до сих пор не простил Майами, хотя тот дважды просил у него прощения.
«Этого недостаточно. Что значит — извинился? Я слышал, что Чикатило тоже сильно извинялся. И что? Все простили его? Во-первых, я никогда не поверю, что он извинился передо мной искренне. И, во-вторых, он слишком много себе позволил, он перешагнул за буйки», — сказал Максим Фадеев.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Teleprogramma.pro: последние новости
В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда «Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей «Лекарство многим только снится»: Шнуров отреагировал на массовые увольнения врачей Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова 
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Майами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Россиянам предложили не платить за коммуналку 62
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 534
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 25
Десятки гильз и тело: об убийстве экс-мэра Киселевска
Десятки гильз и тело: об убийстве экс-мэра Киселевска 2
«Чуть не умираю от страха»: Пугачева сделала признание
«Чуть не умираю от страха»: Пугачева сделала признание
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение