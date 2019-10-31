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На Вележеву составлен административный протокол 

Рамблер 15 часов назад
На Вележеву составлен административный протокол
Фото: РИА Новости
После дебоша на борту самолета и в отделе полиции Шереметьево на актрису Лидию Вележеву был составлен административный протокол. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как писал «Рамблер», актрису Лидию Вележеву 30 октября сняли с рейса Москва — Тель-Авив после того, как пассажиры и экипаж пожаловались на ее «неадекватное поведение». Mash опубликовал несколько видеозаписей произошедшего на борту лайнера, на которых видно, что артистку выводят под руки полицейские.
По данным Mash, в отношении актрисы составили административный протокол и отпустили, она смогла улететь в Израиль, где задействована в спектакле. При этом артистка подчеркнула каналу, что не была пьяна.
«Милиция видела, что я была абсолютно не пьяная. А анализы? Да, нашли. Но это я на борту выпила предложенный один бокал игристого вина», — процитировал актрису канал.
По данным Daily Storm, Лидия Вележева признала, что не подчинилась требованиям экипажа, и заявила, что не намерена подавать в суд на авиакомпанию.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лидия Вележева , Аэропорт Шереметьево
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