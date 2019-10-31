На Вележеву составлен административный протокол

Как писал «Рамблер», актрису Лидию Вележеву 30 октября сняли с рейса Москва — Тель-Авив после того, как пассажиры и экипаж пожаловались на ее «неадекватное поведение». Mash опубликовал несколько видеозаписей произошедшего на борту лайнера, на которых видно, что артистку выводят под руки полицейские.

По данным Mash, в отношении актрисы составили административный протокол и отпустили, она смогла улететь в Израиль, где задействована в спектакле. При этом артистка подчеркнула каналу, что не была пьяна.

«Милиция видела, что я была абсолютно не пьяная. А анализы? Да, нашли. Но это я на борту выпила предложенный один бокал игристого вина», — процитировал актрису канал.