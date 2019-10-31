Известная певица и её команда пропали в Москве

Москве пропала известная румынская певица Елена Александра Апостоляну, выступающая под псевдонимом INNA. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на друга артистки.

Он рассказал, что Апостоляну и ее команда прилетели в Москву из Бухареста. Они собирались провести в российской столице несколько дней, а потом отправиться в Санкт-Петербург, однако после заселения в гостиницу связь с ними пропала.

По словам собеседника издания, вместе с певицей перестали выходить на связь ее водитель-мексиканец, психолог, косметолог и ударник.

В настоящее время московская полиция проверяет информацию об исчезновении румынской певицы.