Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов 

Самым дорогим артистом для выступлений на новогодних корпоративах в 2019 году стала группа «Ленинград», пишет Super.
Сергей Шнуров и его многочисленные музыканты просят за концерт на корпоративах 150 тысяч евро (примерно 10,6 млн рублей).
Кроме того, по данным издания, райдер Шнурова обойдется организаторам праздника еще в миллион рублей.
На втором месте по дороговизне — Григорий Лепс. Он берет за корпоративы 100 тысяч евро (примерно 7,1 млн рублей).
Третью строчку делят Светлана Лобода и Стас Михайлов — эти артисты обойдутся в 5 млн рублей.
Чтобы пригласить на корпоратив группу «Руки Вверх» или Валерия Меладзе, придется раскошелиться на 60 тысяч евро (около 4,2 млн рублей). В 4 млн рублей можно уложиться, позвав выступить Егора Крида. Дима Билан и Ольга Бузова споют за 3 млн рублей.
Самой дорогой новой звездой, по данным Super, оказались Artik&Asti. Они приедут на корпоратив за 3,7 миллиона рублей. Выступление Элджея обойдется в 40 тысяч долларов (примерно 2,8 млн рублей), Hammali&Navai — в 2,5 млн рублей, Тимы Белорусских и Монеточки — в 30 тысяч долларов (примерно 2,1 млн рублей), Feduk — в 2 млн рублей.