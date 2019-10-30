Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Самым дорогим артистом для выступлений на новогодних корпоративах в 2019 году стала группа «Ленинград», пишет Super.

Сергей Шнуров и его многочисленные музыканты просят за концерт на корпоративах 150 тысяч евро (примерно 10,6 млн рублей).

Кроме того, по данным издания, райдер Шнурова обойдется организаторам праздника еще в миллион рублей.

На втором месте по дороговизне — Григорий Лепс . Он берет за корпоративы 100 тысяч евро (примерно 7,1 млн рублей).

Самой дорогой новой звездой, по данным Super, оказались Artik&Asti. Они приедут на корпоратив за 3,7 миллиона рублей. Выступление Элджея обойдется в 40 тысяч долларов (примерно 2,8 млн рублей), Hammali&Navai — в 2,5 млн рублей, Тимы Белорусских и Монеточки — в 30 тысяч долларов (примерно 2,1 млн рублей), Feduk — в 2 млн рублей.