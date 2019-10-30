Стали известны результаты тестов Заворотнюк после двух операций на головном мозге

Знакомые семьи актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с тяжелым заболеванием, сообщили, что недавно после двух операций на головном мозге звезда сериала «Моя прекрасная няня» прошла специальные медицинские тесты. Их результаты порадовали докторов. У актрисы имеется немалый запас жизненных сил.

Владимира Шабалина. Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев (по методике Тамары Абрамовой) и литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН

Кстати, близкий друг актрисы сообщил, что она в полном адеквате и в сознании. Ни о каком отеке мозга, как твердили ранее многие СМИ, речи не идет. Сама она знает, что серьезно больна, но намерена бороться с тяжелой болезнью и вылечиться.

Также друг семьи Заворотнюк заявил, что не надо думать, что звезде вскрыли черепную коробку, как арбуз и там ковыряются. Сегодня совсем другие методы лечения. В черепе всего лишь делают небольшое отверстие. После этого с помощью микроножа лазером удаляется опухоль, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что первые тревожные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в прессе появились примерно два месяца назад. При этом родные не давали долгое время никаких комментариев. После этого стало ясно, что положение достаточно серьезное. В прессе стали строить догадки, что происходит со звездой. Многие журналисты актрису откровенно похоронили. Новости были одна страшнее другой.