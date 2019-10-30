Лучше к брату: Почему Малышева не лечится в своей клинике

Издание отмечает, что телеведущая является совладелицей клиники «Медицинский центр Елены Малышевой», но предпочла обратиться в больницу брата.

По данным «Собеседника», Малышеву уже госпитализировали в Боткинскую больницу в 2011 году после аллергической реакции на медикаменты, тогда она лечилась в элитном корпусе хирургического отделения.

Издание отмечает, что Шабунин не входит в топ-10 главврачей Москвы с самыми высокими зарплатами: за 2018 год он заработал десять миллионов рублей, тогда как руководители подобных больниц могут получать по 30 миллионов. «Собеседник» назвал коньком брата ведущей скромность, так как в качестве личного автотранспорта у него значатся «Жигули» ВАЗ-21053.

Как сообщал «Рамблер», ранее Малышева рассказала в Instagram, что ее артериальное давление поднялось до очень высоких цифр и она вызвала скорую, опасаясь инсульта. Телеведущая отметила, что сдала все необходимые анализы и результаты оказались в норме. Малышева и ее врач пришли к выводу, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью.

«Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот). Все препараты, которые лечат головной боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной», — написала она.

Телеведущая сообщила, что теперь постоянно будет принимать препараты от повышенного давления.