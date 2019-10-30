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Лучше к брату: Почему Малышева не лечится в своей клинике 

Рамблер 27 минут назад
Телеведущая Елена Малышева, ранее рассказавшая о проблемах с давлением, обратилась в Боткинскую больницу, которой руководит ее брат-близнец — Алексей Шабунин. Об этом сообщает «Собеседник».
Издание отмечает, что телеведущая является совладелицей клиники «Медицинский центр Елены Малышевой», но предпочла обратиться в больницу брата.
По данным «Собеседника», Малышеву уже госпитализировали в Боткинскую больницу в 2011 году после аллергической реакции на медикаменты, тогда она лечилась в элитном корпусе хирургического отделения.
Издание отмечает, что Шабунин не входит в топ-10 главврачей Москвы с самыми высокими зарплатами: за 2018 год он заработал десять миллионов рублей, тогда как руководители подобных больниц могут получать по 30 миллионов. «Собеседник» назвал коньком брата ведущей скромность, так как в качестве личного автотранспорта у него значатся «Жигули» ВАЗ-21053.
Как сообщал «Рамблер», ранее Малышева рассказала в Instagram, что ее артериальное давление поднялось до очень высоких цифр и она вызвала скорую, опасаясь инсульта. Телеведущая отметила, что сдала все необходимые анализы и результаты оказались в норме. Малышева и ее врач пришли к выводу, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью.
«Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот). Все препараты, которые лечат головной боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной», — написала она.
Телеведущая сообщила, что теперь постоянно будет принимать препараты от повышенного давления.
Комментарии27 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Алексей Шабунин , ИД "Собеседник"
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