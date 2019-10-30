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Ургант нашел вырезанную шутку Поперечного на помойке и вставил ее в эфир 

Lenta.ru 1 час назад
Ургант вставил в эфир шутку Поперечного из помойки
Фото: Кадр передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале заявление комика Данилы Поперечного о том, что его шутка не вошла в эфир.
Ургант отметил, что СМИ написали о жалобе Поперечного, и все заговорили о цензуре на телевидении. Ведущий сказал, что канал мог вырезать что-то важное, и надо обязательно найти это. Затем он выбежал из студии и вытащил из мусорного бака кассету с шуткой Поперечного.
В передачу вставили не вошедший в выпуск фрагмент, в котором комик заявил, что люди не знают о силе Ивана Урганта. Он добавил, что если приходит к ведущему, то полиция в регионах не приходит к нему. В этом диалоге комик не упоминал центр «Э» (главное управление по противодействию экстремизму МВД России, — прим. «Ленты.ру»), как отмечал ранее.
Ранее Данила Поперечный пожаловался, что его шутку вырезали из эфира передачи. Он также рассказал поклонникам о цели прихода на передачу. «Когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не *** мозги (докучают) в туре», —— написал он в Twitter.
После заявления комика Ургант пообещал «расставить все точки над "Э"» в эфире передачи.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иван Ургант , МВД , Lenta.ru
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