Ургант отреагировал на слова Поперечного о цензуре

Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в его шоу

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Не могу понять, что двигало Даней, но для нас это колоссальный сигнал. Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Каким-то образом ее разрешить и расставить все точки над "Э" мы сможем в сегодняшнем эфире передачи "Вечерний Ургант"», — сказал ведущий.

Ранее стало известно, что в эфир вечернего шоу не вошла шутка Поперечного, посвященная центру «Э» (главному управлению по противодействию экстремизму МВД России ). В беседе с Ургантом комик заявил, что приходит к нему на программу не только из-за любви к шоу, но и ради того, чтобы «региональные сотрудники отдела "Э"» не докучали ему в туре, поскольку тогда они считают его «согласованным» артистом.

Позднее Поперечный заявил, что с пониманием отнесся к тому, что некоторые фрагменты передачи «Вечерний Ургант» с его участием не вышли в эфир. Комик пояснил, что это нормально, так как «эфир не резиновый».

Поперечный уже был в гостях у Урганта в июне 2019 года. Тогда телеведущий получил «леща» от комика в эфире шоу. Ургант сам предложил зрителям ударить его настоящей рыбой и «случайно» выбрал именно Поперечного.