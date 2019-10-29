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«Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Барановская огласила сценарий своей свадьбы
Фото: Инстаграм
Юлия Барановская мечтает выйти замуж, несмотря на неудачные отношения с гражданским супругом Андреем Аршавиным. Об этом она поведала в рамках передачи «А поговорить?». Телеведущая вспомнила, что еще будучи влюбленной в футболиста, имела шанс стать его супругой. Тогда Аршавин сделал ей предложение, но Юля уговорила мужчину не спешить — тогда она была беременна старшим сыном. Потом же, по словам Барановской, момент был упущен. Затем родилась дочь Яна. С тех пор разговор этот больше не затевался.
«Я не могу сказать, что мне не предложили выйти замуж или не хотели жениться. Мне предлагали. Я уверена, что если женщина хочет, чтоб на ней женились, на ней женятся», — уверена она.
Сейчас Юля уверена — она готова стать женой официально.
«Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут», — поделилась представлениями о грядущем торжестве она.
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Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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