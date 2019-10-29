Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз

Концерт Наргиз Закировой в Уссурийске возмутил зрителей, пишет UssurMedia

По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с опозданием, в руках у нее была бутылка виски.

«Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке», — рассказал один из зрителей.

Поклонники начали уходить из зала, не дожидаясь конца выступления. Всего концерт покинули около трети зрителей.

«Пела песни Пугачевой, песню на татарском языке. Устроила какой-то стенд-ап. Потом она стала просить зрителей пересесть поближе, спустится с балконов и устроить кураж. Было видно, что артистка не трезва», — рассказал другой поклонник.