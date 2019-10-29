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Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз 

Рамблер + ещё 11 23 минуты назад
Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз
Фото: globallookpress.com
Концерт Наргиз Закировой в Уссурийске возмутил зрителей, пишет UssurMedia.
По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с опозданием, в руках у нее была бутылка виски.
«Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке», — рассказал один из зрителей.
Поклонники начали уходить из зала, не дожидаясь конца выступления. Всего концерт покинули около трети зрителей.
«Пела песни Пугачевой, песню на татарском языке. Устроила какой-то стенд-ап. Потом она стала просить зрителей пересесть поближе, спустится с балконов и устроить кураж. Было видно, что артистка не трезва», — рассказал другой поклонник.
Как ранее сообщал «Рамблер», летом Наргиз Закирова прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Максимом Фадеевым, после чего певица лишилась права исполнять песни, записанные в сотрудничестве с Фадеевым.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Уссурийск
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