Появились новые подробности смерти Олега Яковлева

Ради наследства: новые подробности смерти Олега Яковлева

Солист группы «Иванушки International», как сообщал «Рамблер», умер летом 2017 года на 48-м году жизни по причине остановки сердца на фоне двусторонней пневмонии и цирроза печени.

Вчерашний эпизод «Прямого эфира» на канале «Россия» был посвящен этой теме. Среди прочих участие в нем приняла племянница певца Татьяна Яковлева.

Она высказала мнение, что тот мог быть отключен от аппарата ИВЛ раньше времени. Это произошло через два дня после впадения певца в кому, а соответствующее решение приняла его возлюбленная Александра Куцевол.

По словам Яковлевой, Куцевол обманула медиков, назвавшись супругой «иванушки», хотя никогда ею не была. По этой причине те обратились именно к ней по вопросу дальнейшей борьбы за жизнь певца. Татьяна полагает, что Куцевол раньше времени дала согласие на отключение Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких, рассчитывая получить наследство.