Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ради наследства: новые подробности смерти Олега Яковлева 

Рамблер 8 часов назад
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева
Фото: globallookpress.com
Олег Яковлев мог быть отключен от аппарата искусственной вентиляции легких раньше времени, заявила его племянница Татьяна на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Солист группы «Иванушки International», как сообщал «Рамблер», умер летом 2017 года на 48-м году жизни по причине остановки сердца на фоне двусторонней пневмонии и цирроза печени.
Вчерашний эпизод «Прямого эфира» на канале «Россия» был посвящен этой теме. Среди прочих участие в нем приняла племянница певца Татьяна Яковлева.
Она высказала мнение, что тот мог быть отключен от аппарата ИВЛ раньше времени. Это произошло через два дня после впадения певца в кому, а соответствующее решение приняла его возлюбленная Александра Куцевол.
По словам Яковлевой, Куцевол обманула медиков, назвавшись супругой «иванушки», хотя никогда ею не была. По этой причине те обратились именно к ней по вопросу дальнейшей борьбы за жизнь певца. Татьяна полагает, что Куцевол раньше времени дала согласие на отключение Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких, рассчитывая получить наследство.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Яковлева , Андрей Малахов , Олег Яковлев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь52
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»125
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение