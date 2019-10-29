Появились новые подробности смерти Олега Яковлева

Олег Яковлев мог быть отключен от аппарата искусственной вентиляции легких раньше времени, заявила его племянница Татьяна на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Солист группы «Иванушки International», как сообщал «Рамблер», умер летом 2017 года на 48-м году жизни по причине остановки сердца на фоне двусторонней пневмонии и цирроза печени.
Вчерашний эпизод «Прямого эфира» на канале «Россия» был посвящен этой теме. Среди прочих участие в нем приняла племянница певца Татьяна Яковлева.
Она высказала мнение, что тот мог быть отключен от аппарата ИВЛ раньше времени. Это произошло через два дня после впадения певца в кому, а соответствующее решение приняла его возлюбленная Александра Куцевол.
По словам Яковлевой, Куцевол обманула медиков, назвавшись супругой «иванушки», хотя никогда ею не была. По этой причине те обратились именно к ней по вопросу дальнейшей борьбы за жизнь певца. Татьяна полагает, что Куцевол раньше времени дала согласие на отключение Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких, рассчитывая получить наследство.