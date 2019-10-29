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Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей» 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»
Фото: globallookpress.com
Юлия Михалкова переросла «Уральских пельменей» и поэтому ушла. Об этом она сама рассказала «СтарХиту».
Михалкова была участницей шоу «Уральские пельмени» с 2009 года, а недавно, как сообщал «Рамблер», объявила об уходе оттуда.
«Достигла потолка. Почувствовала — переросла», — объяснила она «СтарХиту».
По ее словам, решение не было спонтанным, она шла к нему на протяжении почти половины года. Юмористка подчеркнула, что коллеги по «Уральским пельменям» много дали ей в профессиональном плане, однако творческая стабильность, игра по накатанной — главный враг актера.
«Оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению», — уверена она.
Артистка упомянула, что ее просили остаться, предлагали варианты, однако она решила заняться собственными проектами — кулинарной передачей и шок-шоу с интеллигентным юмором. Михалкова добавила, что ее график расписан на недели вперед, но она открыта для новых предложений, так как ее работоспособность — круглосуточна.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Юлия Михалкова , StarHit
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