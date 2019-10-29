В смерти Началовой обвинили ее «сестричку»

«Сестричка» Юлии Началовой, ее пиарщица Анна Исаева , могла навести на нее порчу на смерть, считают «в тусовке». Об этом сообщает «Собеседник».

Началова сотрудничала и дружила со своей пиарщицей годами, называла ее не иначе как «сестричкой». 16 марта 2019-го, как сообщал «Рамблер», певица умерла на 39-м году жизни в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

Незадолго до того ясновидящая, которым Началова верила, заявила певице, что близкая подруга навела на нее порчу на смерть. Гадалка описала эту женщину, Началова поняла, о ком речь, и прекратила с ней отношения.

«Имя подруги мы написать не можем (хотя прекрасно его знаем). Между тем в тусовке уверены — этим человеком оказалась Анна Исаева», — пишет «Собеседник».

Пиарщица же это опровергает. По ее словам, все это сплетни, распускать их могут завистники, а с Началовой она общались до самого конца.