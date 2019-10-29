Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В смерти Началовой обвинили ее «сестричку» 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
В смерти Началовой обвинили ее «сестричку»
Фото: соцсети
«Сестричка» Юлии Началовой, ее пиарщица Анна Исаева, могла навести на нее порчу на смерть, считают «в тусовке». Об этом сообщает «Собеседник».
Началова сотрудничала и дружила со своей пиарщицей годами, называла ее не иначе как «сестричкой». 16 марта 2019-го, как сообщал «Рамблер», певица умерла на 39-м году жизни в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Незадолго до того ясновидящая, которым Началова верила, заявила певице, что близкая подруга навела на нее порчу на смерть. Гадалка описала эту женщину, Началова поняла, о ком речь, и прекратила с ней отношения.
«Имя подруги мы написать не можем (хотя прекрасно его знаем). Между тем в тусовке уверены — этим человеком оказалась Анна Исаева», — пишет «Собеседник».
Пиарщица же это опровергает. По ее словам, все это сплетни, распускать их могут завистники, а с Началовой она общались до самого конца.
«Конечно, эта подруга — не я. Как такое вообще могли придумать? Я, конечно, слышала всякое, но чтобы так очернять человека? Разве так можно?» — заявила Исаева.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Исаева , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь52
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»125
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение