Скандалы на «Дом-2»: Рапунцель отказалась возвращаться

Звезда шоу переехала с оператором проекта в загородный дом, воспитывает сына от участника реалити и наотрез отказывалась возвращаться на «Дом-2», сообщает StarHit. Девушка даже на время отключала телефон, чтобы насладиться отсутствием постоянного внимания.

22-летняя Алена Рапунцель завела роман с оператором «Дома-2» Романом Макеевым, когда молодой человек ради нее бросил работу и пришёл на проект. Помехой для него не стал даже сын девушки от предыдущих отношений.

«У меня было много женщин, но я уверен, что Алена — последняя. Я очень долго ее искал», — приводит издание слова Макеева.

Впрочем, отношения пары нельзя назвать безоблачными: недавно молодые люди заявили о размолвке. Причиной, по словам Рапунцель, стала безынициативность Макеева, поэтому у неё пропали прежние чувства к молодому человеку. Однако расставание оказалось недолгим: после свидания в караоке-баре влюблённые вновь воссоединились и решили покинуть телепроект.

Сестра Алёны Рапунцель Ольга рассказала журналистам, что пара остановилась в загородном доме и в настоящее время наслаждается отсутствием камер. По словам, девушки ее известная родственница даже несколько недель не отвечала на телефонные звонки.

«Она очень устала, не хочет возвращаться на проект. С Ромой за периметром ей хорошо. Мне непонятно, почему она тут говорит одно, а там — другое. У нее часто меняется мнение, стала неопределенная какая-то», — цитирует издание слова Ольги.

Однако позже Рапунцель и Макеев все же появились на территории «Дома-2», снова погрузившись в выяснение отношении не только между собой, о и со своими родственниками.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост заявила, что одна из ее коллег по проекту может быть больна ВИЧ-инфекцией. Девушка подчеркнула, что связалась с руководством, так как не хочет, чтобы «полпроекта передохло».