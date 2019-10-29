Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандалы на «Дом-2»: Рапунцель отказалась возвращаться 

Рамблер 10 часов назад
Скандалы на «Дом-2»: Рапунцель отказалась возвращаться
Фото: Instagram
Звезда шоу переехала с оператором проекта в загородный дом, воспитывает сына от участника реалити и наотрез отказывалась возвращаться на «Дом-2», сообщает StarHit. Девушка даже на время отключала телефон, чтобы насладиться отсутствием постоянного внимания.
22-летняя Алена Рапунцель завела роман с оператором «Дома-2» Романом Макеевым, когда молодой человек ради нее бросил работу и пришёл на проект. Помехой для него не стал даже сын девушки от предыдущих отношений.
«У меня было много женщин, но я уверен, что Алена — последняя. Я очень долго ее искал», — приводит издание слова Макеева.
Впрочем, отношения пары нельзя назвать безоблачными: недавно молодые люди заявили о размолвке. Причиной, по словам Рапунцель, стала безынициативность Макеева, поэтому у неё пропали прежние чувства к молодому человеку. Однако расставание оказалось недолгим: после свидания в караоке-баре влюблённые вновь воссоединились и решили покинуть телепроект.
Сестра Алёны Рапунцель Ольга рассказала журналистам, что пара остановилась в загородном доме и в настоящее время наслаждается отсутствием камер. По словам, девушки ее известная родственница даже несколько недель не отвечала на телефонные звонки.
«Она очень устала, не хочет возвращаться на проект. С Ромой за периметром ей хорошо. Мне непонятно, почему она тут говорит одно, а там — другое. У нее часто меняется мнение, стала неопределенная какая-то», — цитирует издание слова Ольги.
Однако позже Рапунцель и Макеев все же появились на территории «Дома-2», снова погрузившись в выяснение отношении не только между собой, о и со своими родственниками.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост заявила, что одна из ее коллег по проекту может быть больна ВИЧ-инфекцией. Девушка подчеркнула, что связалась с руководством, так как не хочет, чтобы «полпроекта передохло».
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь55
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»130
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение