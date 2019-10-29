Фото Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов

Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису. Поклонники отметили, что фотография очень трогательная.

«По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца. Любимые прабабушки», — написала Анна Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На фотографии Алиса Фрейндлих общается со своей маленькой правнучкой. В комментариях к записи пользователи соцсети отметили трогательность момента и пожелали актрисе здоровья.

«Здоровья прабабушком», — пожелала m. n. c23.

«Очень трогательно», — отметила _olgakkk_

«Наследница великой и прекрасной», — написала suzitiina.