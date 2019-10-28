Волочкова высказалась о сексе без любви

Анастасия Волочкова рассказала изданию teleprogramma.pro, почему не приемлет секс без любви и, что на самом деле привлекает мужчин в женщинах. Сама балерина отметила, что безмерно счастлива со своим новым избранником.

Танцовщица подчеркнула, что любовь без секса вполне имеет право на существование, но секс без любви абсолютно не приемлем, поскольку оказывается совершенно бесполезным.

«Секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство. Интимная близость может скрепить или разрушить отношения мужчины и женщины», — заявила Волочкова.

По ее словам, женщинам в постели не стоит комплексовать: нужно открыться перед партнером полностью и не думать о приличиях. При этом Волочкова считает, что для длительных отношений необходимо, чтобы между партнерами была духовная связь и общие интересы.

«Искренность, ум, проявление любви и нежности, изысканность манер в жизни и раскованность в постели — вот что привлекает сильную половину человечества в женщинах», — отметила балерина.

По ее словам, у неё в настоящее время развиваются отношения с «замечательным мужчиной», и она безмерно счастлива.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.