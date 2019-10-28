Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова высказалась о сексе без любви 

Рамблер 21 час назад
Волочкова высказалась о сексе без любви
Фото: Инстаграм
Анастасия Волочкова рассказала изданию teleprogramma.pro, почему не приемлет секс без любви и, что на самом деле привлекает мужчин в женщинах. Сама балерина отметила, что безмерно счастлива со своим новым избранником.
Танцовщица подчеркнула, что любовь без секса вполне имеет право на существование, но секс без любви абсолютно не приемлем, поскольку оказывается совершенно бесполезным.
«Секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство. Интимная близость может скрепить или разрушить отношения мужчины и женщины», — заявила Волочкова.
По ее словам, женщинам в постели не стоит комплексовать: нужно открыться перед партнером полностью и не думать о приличиях. При этом Волочкова считает, что для длительных отношений необходимо, чтобы между партнерами была духовная связь и общие интересы.
«Искренность, ум, проявление любви и нежности, изысканность манер в жизни и раскованность в постели — вот что привлекает сильную половину человечества в женщинах», — отметила балерина.
По ее словам, у неё в настоящее время развиваются отношения с «замечательным мужчиной», и она безмерно счастлива.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии6 
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь52
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»125
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение