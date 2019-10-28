Валерия и Агутин вступились за Гагарину

В середине октября, как сообщал «Рамблер», Кормухина обвинила Гагарину в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» группы «Кино». По словам Кормухиной, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент. В этой связи Кормухина подала в суд на коллегу.

«Вы смеетесь что ли?! Ей-то (Гагариной. — Прим. ред.) за что извиняться?!» — заявила Валерия на шоу «Ты не поверишь!», вчерашний выпуск которого был посвящен в том числе этому скандалу.

Она назвала Кормухину и Гагарину блистательными певицами, их версии «Кукушки» — потрясающими и непохожими, себя — не юристом, а тот факт, что «артист всегда фигурирует», — странным. Также она высказала мнение, что «здесь просто хотят поговорить об этом громко».

Леонид Агутин, в свою очередь, отметил, что Гагарина не делала аранжировку «Кукушки», поэтому ее должны выручить те, кто нанял ее спеть эту песню для одного из фильмов.