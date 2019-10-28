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Валерия и Агутин вступились за Гагарину 

Рамблер 21 час назад
Валерия и Агутин вступились за Гагарину
Фото: РИА Новости
Полине Гагариной не за что извиняться перед Ольгой Кормухиной. Об этом в эфире НТВ заявили Валерия и Леонид Агутин.
В середине октября, как сообщал «Рамблер», Кормухина обвинила Гагарину в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» группы «Кино». По словам Кормухиной, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент. В этой связи Кормухина подала в суд на коллегу.
«Вы смеетесь что ли?! Ей-то (Гагариной. — Прим. ред.) за что извиняться?!» — заявила Валерия на шоу «Ты не поверишь!», вчерашний выпуск которого был посвящен в том числе этому скандалу.
Она назвала Кормухину и Гагарину блистательными певицами, их версии «Кукушки» — потрясающими и непохожими, себя — не юристом, а тот факт, что «артист всегда фигурирует», — странным. Также она высказала мнение, что «здесь просто хотят поговорить об этом громко».
Леонид Агутин, в свою очередь, отметил, что Гагарина не делала аранжировку «Кукушки», поэтому ее должны выручить те, кто нанял ее спеть эту песню для одного из фильмов.
«Да у меня половину творчества украли! Ну что мне, на всех подавать в суд?!» — задался он вопросом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Полина Гагарина , НТВ
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