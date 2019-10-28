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Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию 

Рамблер 13 минут назад
Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева намерена объехать с гастролями все крупные города России. Об этом заявил певец Александр Буйнов, близкий друг Примадонны, в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
«Все крупные города страны она обязательно объедет. Хочет сейчас в Белоруссии обкатать свою программу. Алла много лет не давала концерты, а тут очнулась, проснулась», — сказал Буйнов.
По его словам, Пугачева работает не из-за денег, а ради кайфа. Если здоровье позволит, то Примадонна еще поработает, уверен Буйнов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 2 ноября Алла Пугачева выступит с большим сольным концертом в Минске. Последний раз Пугачева выступала в белорусской столице 10 лет назад.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Буйнов , Алла Пугачева , НТВ
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