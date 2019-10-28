Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию

«Все крупные города страны она обязательно объедет. Хочет сейчас в Белоруссии обкатать свою программу. Алла много лет не давала концерты, а тут очнулась, проснулась», — сказал Буйнов.

По его словам, Пугачева работает не из-за денег, а ради кайфа. Если здоровье позволит, то Примадонна еще поработает, уверен Буйнов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 2 ноября Алла Пугачева выступит с большим сольным концертом в Минске. Последний раз Пугачева выступала в белорусской столице 10 лет назад.