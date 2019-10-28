«Где ты?»: Григорьев-Аполлонов ищет фанатку

«Где ты?»: Андрей Григорьев-Аполлонов объявил в розыск фанатку

Андрей Григорьев-Аполлонов не устает время от времени вспоминать о первых годах своей певческой карьеры и славы. В своем микроблоге он разместил ностальгическое видео, снятое 19 лет назад. В ролике корреспондент канала «РТР» берет интервью у юной поклонницы группы «Иванушки International».

«Мой самый любимый — это Андрей Григорьев-Аполлонов. Желаю ему всего самого хорошего. Андрей, рыжуля мой, лапочка», — восторженно обращается к кумиру фанатка.

Артист очень эмоционально прокомментировал видео.

«Кто ты, где ты? Любишь ещё меня?» — обратился он к поклоннице.

Григорьев-Аполлонов отметил, что видео было снято в 2000 году в магазине «Мелодия» на Новом Арбате на презентации видеофильма группы под названием «Сказка про Иванушек».

Поклонницы тут же стали вспоминать о том, как пытались связаться с кумиром, но он не отвечал.

«Помню писала вам письмо в 1998 году! А ответа не было, плакала», — призналась она.

В ответ Андрей Григорьев-Аполлонов пожелал женщине счастья.