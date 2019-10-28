Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Где ты?»: Андрей Григорьев-Аполлонов объявил в розыск фанатку 

Teleprogramma.pro + ещё 1 23 часа назад
«Где ты?»: Григорьев-Аполлонов ищет фанатку
Фото: РИА Новости
Андрей Григорьев-Аполлонов не устает время от времени вспоминать о первых годах своей певческой карьеры и славы. В своем микроблоге он разместил ностальгическое видео, снятое 19 лет назад. В ролике корреспондент канала «РТР» берет интервью у юной поклонницы группы «Иванушки International».
«Мой самый любимый — это Андрей Григорьев-Аполлонов. Желаю ему всего самого хорошего. Андрей, рыжуля мой, лапочка», — восторженно обращается к кумиру фанатка.
Артист очень эмоционально прокомментировал видео.
«Кто ты, где ты? Любишь ещё меня?» — обратился он к поклоннице.
Григорьев-Аполлонов отметил, что видео было снято в 2000 году в магазине «Мелодия» на Новом Арбате на презентации видеофильма группы под названием «Сказка про Иванушек».
Поклонницы тут же стали вспоминать о том, как пытались связаться с кумиром, но он не отвечал.
«Помню писала вам письмо в 1998 году! А ответа не было, плакала», — призналась она.
В ответ Андрей Григорьев-Аполлонов пожелал женщине счастья.
«Для этого нужно было подождать всего-то 21 год», — пошутила поклонница.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Teleprogramma.pro: последние новости
«Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы «Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме Муж Лолиты отреагировал на обвинения в растрате денег певицы на любовницу Муж Лолиты отреагировал на обвинения в растрате денег певицы на любовницу
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Григорьев-аполлонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь55
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»130
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение