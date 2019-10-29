Костенко надела корону и обратилась к бабушкам

Анастасия Костенко в роскошном платье и короне поздравила бабушек с их праздником в своем инстаграме.

Костенко — участница конкурсов красоты и жена Дмитрия Тарасова . Они, как сообщал «Рамблер», поженились в январе 2018 года. В июле модель родила футболисту дочь Милану. Ныне Костенко беременна вновь. Вчера в России отмечался День бабушек и дедушек. Вечером Костенко поздравила с ним бабушек. В инстаграме она привела цитату из книги писателя Олега Роя «Фантомная боль» о том, что в человеческих душе и разуме могли бы петь волшебные птицы, распускаться сказочные цветы, плескаться хрустальные родники, если бы люди не забивали их, души и разум, мусором вроде обид, гнева, страха.

«Но я не хочу об этом, ведь сегодня день женщин в статусе бабушек. С праздником, наши дорогие и любимые бабушки!» — написала модель.

На снимках, которыми она сопроводила этот текст, запечатлена она сама — глубоко беременная, в золотистом платье в пол, с короной на голове, на мраморной лестнице.