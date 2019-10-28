Звезда «Мажора» показала «беременный» живот

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида актрисы.

При этом мало кто из них вспомнил, что актриса на самом деле уже родила мальчика в начале августа. Малыша назвали Платоном. Карина тщательно скрывала свою беременность на протяжении всего срока. Показывать фото в положении она стала только после появления ребенка на свет.