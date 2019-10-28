Квартиру «Иванушки» взломали 

Борьба за наследство бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева продолжается, пишет «Телепрограмма».
Возлюбленная певца Александра Куцевол не хочет съезжать из квартиры, которую Яковлев завещал своему другу Роману Радову.
Александра оспаривает завещание в суде, а пока продолжает жить в этой квартире.
На днях представители Радова взломали замки и проникли в квартиру. На обратном пути их заметила консьержка и рассказала о визите Александре.
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала остановка сердца в результате двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени.