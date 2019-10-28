Квартиру «Иванушки» взломали

Возлюбленная певца Александра Куцевол не хочет съезжать из квартиры, которую Яковлев завещал своему другу Роману Радову

Александра оспаривает завещание в суде, а пока продолжает жить в этой квартире.

На днях представители Радова взломали замки и проникли в квартиру. На обратном пути их заметила консьержка и рассказала о визите Александре.

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала остановка сердца в результате двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени.