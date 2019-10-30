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Век информации и интернета! Скорость распространения непроверенной информации настолько высока, что успевать за ней нет даже смысла. Так вот я о смысле: Меня, пиар менеджера с большим пробегом, не испугать ровно никакой клеветой в СМИ. Я столько раз сталкивалась с откровенным враньем, которое писали об артистах с кем я работала, что давно привыкла к подобной лжи. И каждый раз я давала своим людям лишь один совет— пройдите мимо любой гнусной информации о вас. Не оглядываясь. Идите вперед и только вперед! Ничего никому не доказывайте. И не превращайтесь в сутяжников. Всех не засудишь. Если люди имеют мораль подобную свинье и хрюкая выбирают только те желуди, которые пожирней, чтобы полностью меняя смысл первоисточника вырвать из контекста только нужные им слова, приклеить туда вашу фамилию и откровенно смонтировать нужный им хайп в виде новости— идите мимо этого свинского стада. Помните у Крылова в басне о свинье и дубе— свинья рылом подрывала корни тому самому дереву, чьи желуди она пожирала. Поднять рыло (так выразился, пардон классик) и посмотреть наверх, чтобы понять что она уничтожает то дерево, что ей приносит корм она не могла, шея слишком коротка. Так что эти писаки еще не раз обратяться ко мне за желудями. Вот тут то я и приму решение. в той статье, с которой все сегодня началось речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию ПРИПИСАЛИ. И вот она прекрасная новость для интернет ресурсов! Но удовлетворяя всеобщее любопытство скажу: Я не назову имени той подруги Юли, с которой она перестала общаться. Такой факт в ее биографии был. Но я глубоко порядочный и воспитанный человек, чтобы не опускаться до конкретных имен и фамилий. Мало ли кто с кем ссорится. Это жизнь. Но То до чего дошли журналисты на самом деле подсудно. Такими обвинениями не бросаются. Сегодня и завтра наши друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы, в мою поддержку. Я им запретила. Знаете, я выдержу. Я уже перешагнула в завтрашний день!
«Я столько раз сталкивалась с откровенным враньем, которое писали об артистах с кем я работала, что давно привыкла к подобной лжи», — заявила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Я не назову имени той подруги Юли, с которой она перестала общаться. Такой факт в ее биографии был. Но я глубоко порядочный и воспитанный человек, чтобы не опускаться до конкретных имен и фамилий. Мало ли кто с кем ссорится. Это жизнь», — подчеркнула она.