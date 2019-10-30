Виновата «сестричка»: PR-директор Началовой ответила на подозрения

Бывший PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева отвергла обвинения в «наведении порчи» на певицу. Об этом она написала в Instagram.

Как сообщал «Рамблер», ранее «Собеседник» рассказал о подруге Началовой, с которой певица перестала общаться незадолго до смерти якобы по совету гадалки. По данным издания, «в тусовке» появилась версия, что этой подругой была Исаева.

Сама PR-директор назвала это клеветой.

«Я столько раз сталкивалась с откровенным враньем, которое писали об артистах с кем я работала, что давно привыкла к подобной лжи», — заявила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Исаева заявила, что в статье, с которой все началось, шла речь о другом человеке, а ее фамилию туда просто приписали. Она подтвердила, что Началова действительно прекратила общаться с одной из подруг.

«Я не назову имени той подруги Юли, с которой она перестала общаться. Такой факт в ее биографии был. Но я глубоко порядочный и воспитанный человек, чтобы не опускаться до конкретных имен и фамилий. Мало ли кто с кем ссорится. Это жизнь», — подчеркнула она.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.