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Боярский рассказал о здоровье 

Рамблер + ещё 7 21 час назад
Боярский рассказал о здоровье
Фото: РИА Новости
Все у Михаила Боярского нормально. Так он сам прокомментировал «Пятому каналу» видео, на котором не может стоять самостоятельно.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», актер снимается в фильме «Гардемарины 4». Съемки проходят в Севастополе. Режиссер и сценарист фильма — Светлана Дружинина. Боярский исполняет в нем роль шевалье де Брильи.
«Россия, 1787 год. Накануне вероломного нападения Турции на Крым императрице Екатерине Великой передают подметное письмо с угрозами о нарушении южных границ и стабильности завоеванных крымских земель!» — сказано в синопсисе фильма.
Недавно в интернете был опубликован ролик со съемок «Гардемаринов 4», на котором Михаилу Боярскому очевидно плохо — он идет лишь при помощи коллеги-актера. Съемки в этот момент были очевидно прерваны: на голове Боярского — нечто вроде шапочки для душа, на плечах — куртка, каких в 1787-м не носили, а в кадре присутствует режиссер.
«Все нормально. Спасибо!» — ответил Боярский «Пятому каналу» на вопрос о том, как себя чувствует, добавив к тому же, что впервые слышит об этом видео.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
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Теги:
Шоу-бизнес , Крым наш , Светлана Дружинина , Михаил Боярский
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