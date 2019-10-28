Боярский рассказал о здоровье

Все у Михаила Боярского нормально. Так он сам прокомментировал «Пятому каналу» видео, на котором не может стоять самостоятельно.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», актер снимается в фильме «Гардемарины 4». Съемки проходят в Севастополе. Режиссер и сценарист фильма — Светлана Дружинина . Боярский исполняет в нем роль шевалье де Брильи.

«Россия, 1787 год. Накануне вероломного нападения Турции на Крым императрице Екатерине Великой передают подметное письмо с угрозами о нарушении южных границ и стабильности завоеванных крымских земель!» — сказано в синопсисе фильма.

Недавно в интернете был опубликован ролик со съемок «Гардемаринов 4», на котором Михаилу Боярскому очевидно плохо — он идет лишь при помощи коллеги-актера. Съемки в этот момент были очевидно прерваны: на голове Боярского — нечто вроде шапочки для душа, на плечах — куртка, каких в 1787-м не носили, а в кадре присутствует режиссер.