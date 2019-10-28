Звезда «Сверъестественного» арестован за дебош в баре

Звезда «Сверъестественного» арестован за пьяный дебош в баре

Актёр Джаред Падалеки, запомнившийся зрителю по роли Сэма Винчестера из сериала «Сверхъестественное», был задержан полицейскими за драку с барменом и управляющим заведения, сообщает TMZ. Голливудский артист попытался откупиться, но правоохранители не приняли взятку.

Инцидент, по данным издания, произошёл в одном из баров города Остин в штате Техас. Падалеки отдыхал в заведении с товарищем и, похоже, что перебрал с алкоголем. Слишком возбужденный актёр набросился с кулаками сначала на бармена, затем на управляющего. В потасовку вмешался приятель звезды, которому удалось оттащить невменяемого Падалеки от его соперников.

Тем не менее актеру не удалось избежать общения с полицейскими. TMZ сообщает, что Падалеки пытался откупиться от патрульных внушительной пачкой денег, за что был скручен правоохранителями и доставлен в участок. Теперь звезде придётся отвечать за два нарушения: за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде и нападение на людей.

Отмечается, что Падалеки выпустят на свободу после того, как за него внесут залог в размере 15 тысяч долларов, однако о том, нашёлся ли добродетель, пока ничего не известно.