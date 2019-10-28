Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Сверъестественного» арестован за пьяный дебош в баре 

Рамблер + ещё 7 21 час назад
Звезда «Сверъестественного» арестован за дебош в баре
Фото: globallookpress.com
Актёр Джаред Падалеки, запомнившийся зрителю по роли Сэма Винчестера из сериала «Сверхъестественное», был задержан полицейскими за драку с барменом и управляющим заведения, сообщает TMZ. Голливудский артист попытался откупиться, но правоохранители не приняли взятку.
Инцидент, по данным издания, произошёл в одном из баров города Остин в штате Техас. Падалеки отдыхал в заведении с товарищем и, похоже, что перебрал с алкоголем. Слишком возбужденный актёр набросился с кулаками сначала на бармена, затем на управляющего. В потасовку вмешался приятель звезды, которому удалось оттащить невменяемого Падалеки от его соперников.
Тем не менее актеру не удалось избежать общения с полицейскими. TMZ сообщает, что Падалеки пытался откупиться от патрульных внушительной пачкой денег, за что был скручен правоохранителями и доставлен в участок. Теперь звезде придётся отвечать за два нарушения: за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде и нападение на людей.
Отмечается, что Падалеки выпустят на свободу после того, как за него внесут залог в размере 15 тысяч долларов, однако о том, нашёлся ли добродетель, пока ничего не известно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский актёр Максим Аверин был оштрафован на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва. СМИ отмечали, что актер устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно ругался.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Драка , Максим Аверин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь55
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»130
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение