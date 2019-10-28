«Люблю вкладывать в себя»: на что Тодоренко тратит 5 млн рублей в месяц

Телеведущая Регина Тодоренко в интервью изданию PeopleTalk рассказала , сколько ей необходимо денег в месяц, чтобы закрыть все свои потребности. Оказалось, что сумма близка к 5 млн рублей.

По словам бывшей звезды проекта «Орел и решка», в месяц ей необходимо 4 млн 900 тысяч рублей. Большинство средств из этой суммы уходит на производство собственного шоу на YouTube «Пятница с Региной». В программе задействовано около 50 человек, которым «нужно выплачивать зарплаты».

«А еще люблю вкладывать в себя, в учебу, в курсы повышения квалификации, занятия английским, в деловые поездки за границу», — отметила Тодоренко.

В ближайшее время звезда собирается отправиться в Нью-Йорк для того, чтобы пройти кинематографические курсы. Деньги также уходят на оплату занятий йогой и в балетном классе. Отдельная статья расходов — траты на ребёнка.

«Много уходит и на секции сына, подгузники, подарки родным. И еще благотворительность! Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей», — подчеркнула Тодоренко.

По ее словам, следующий сезон «Пятницы с Региной» выйдет при активном сотрудничестве с благотворительным фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».